Banken gewild op positief Damrak, Philips omlaag

Naast meevallende cijfers, kreeg de beurshandel ook steun van het uitblijven van een verdere escalatie van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. „Het goede nieuws is dat het al een paar dagen geleden is dat we voor het laatst nieuwe aanvallen van Trump hoorden”, zei een beleggingsexpert van de Zwitserse investeringsbank Swissquote.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde 0,2 procent hoger op 874,74 punten. Philips (min 0,9 procent) stond onderaan bij de hoofdfondsen, zonder duidelijke reden. De MidKap won 0,4 procent op 824,35 punten. Londen en Frankfurt klommen tot 0,6 procent, Parijs zakte 0,2 procent.

IMCD (plus 2 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen. Maandag verloor de chemicaliëndistributeur 2,5 procent en was de grootste daler in de AEX. Vrijdag maakte IMCD nog een koerssprong van 7,6 procent, na meevallende kwartaalresultaten.

Chipbedrijf ASMI, dat na sluiting van de beurs met resultaten komt, won 0,4 procent. Ook muziekgroep UMG (min 0,1 procent) publiceert zijn resultaten dan. Prosus zakte 0,1 procent. De techinvesteerder heeft Nico Marais per direct benoemd tot financieel directeur. Marais bekleedde die functie sinds december vorig jaar al op tijdelijke basis.

Bij de middelgrote fondsen viel bouwbedrijf BAM op met een 6,2 procent hogere koers, zonder duidelijke reden. Air France-KLM (min 3 procent) stond onderaan de MidKap. De luchtvaartmaatschappij opent woensdag voor de opening van de beurs zijn boeken.

BP verloor 3 procent in Londen. Het Britse olie- en gasconcern zag de nettowinst in het eerste kwartaal met 70 procent kelderen door lagere gasverkopen en lagere marges op de raffinage van ruwe olie. Ook schroefde BP zijn aandeleninkoopprogramma terug. Concurrent Shell, die vrijdag met resultaten komt, verloor 0,4 procent.

De olieconcerns stonden dinsdag ook onder druk door een verdere daling van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 60,92 dollar. Brent zakte 1,7 procent tot 61,01 dollar.