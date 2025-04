Ook kondigde NXP het vertrek aan van topman Kurt Sievers. Hij gaat later dit jaar met pensioen en wordt eind oktober opgevolgd door Rafael Sotomayor, die sinds 2014 werkzaam is bij NXP. Het vertrek van Sievers, die sinds 2020 topman is, was volgens NXP „puur een persoonlijke beslissing” en houdt geen verband met enig meningsverschil met de raad van bestuur. Het aandeel zakte in de vroege handel zo’n 8 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig door het uitblijven van vooruitgang in de handelsgesprekken van de Amerikaanse overheid. De Dow-Jonesindex stond kort na beursopening 0,1 procent hoger op 40.282 punten. De S&P 500-index daalde 0,3 procent tot 5513 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 17.302 punten.