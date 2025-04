In Vaticaanstad wordt vanaf 7 mei achter gesloten deuren gestemd over de opvolging van de overleden paus Franciscus. Als alleen deze twee kardinalen wegblijven, worden er nog 133 andere kardinalen verwacht.

Het is onduidelijk of Angelo Becciu een van de twee wegblijvers is. Deze voor verduistering veroordeelde kardinaal maakte dinsdag bekend dat hij niet komt. Hij zei daarmee gehoor te geven aan een wens van Franciscus.

Kardinalen zonderen zich tijdens het conclaaf af in de beroemde Sixtijnse Kapel. De laatste twee conclaven duurden twee dagen en waren daarmee relatief snel achter de rug.