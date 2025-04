Banken en chipbedrijven bovenaan in licht hogere AEX

De AEX-index op het Damrak is dinsdag licht hoger geopend onder aanvoering van de banken en chipbedrijven. ABN AMRO en ING stegen 2 en 1,9 procent, na goed ontvangen resultaten van Deutsche Bank. De grootste bank van Duitsland won 2,8 procent in Frankfurt. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML wonnen tot 2,5 procent. De algehele stemming op de beurzen bleef wel voorzichtig in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de handelsoorlog met de Verenigde Staten.