Noodtoestand afgekondigd voor delen van Spanje na stroomstoring

Meldingen over de stroomstoring komen onder meer uit de steden Sevilla, Barcelona, Pamplona en van de luchthaven Barajas bij Madrid, aldus Spaanse media zoals El Mundo. Volgens de Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe ligt het treinverkeer stil. Ook de luchthaven van Lissabon is getroffen.

Onder meer de Spaanse hoofdstad Madrid en de regio Andalusië hebben een noodplan geactiveerd vanwege de grootschalige stroomstoring in het land, meldt de krant El Mundo.

De brandweer houdt zich bezig met de reddingsoperaties. De politie probeert ondertussen het verkeer in goede banen te leiden. Doordat de verkeerslichten niet werken zijn op veel plekken opstoppingen ontstaan. Ook het openbaar vervoer en telefoondiensten vielen in de getroffen gebieden grotendeels uit. De hulpdiensten hebben dankzij noodgeneratoren gewoon stroom.

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer de situatie na de grote stroomstoring weer normaal wordt, meldt de Portugese netbeheerder REN. Het bedrijf sluit niet uit dat de problemen nog een week duren.

Delen van Spanje krijgen inmiddels weer stroom. In gebieden in het noorden, zuiden en westen van het land is de elektriciteitsvoorziening hersteld, meldt netbeheerder Red Eléctrica.

Atmosferisch probleem

De storing zou zijn veroorzaakt door een zeldzaam atmosferisch probleem. De REN wijst op extreme temperatuurverschillen in het binnenland van Spanje, waardoor er abnormale schommelingen ontstonden in hoogspanningskabels.

Doordat landelijke netwerken met elkaar zijn gekoppeld, leidde dit tot een soort domino-effect. Het kwam tot opeenvolgende storingen in het onderling verbonden Europese netwerk, aldus REN.

Ondertussen toonde de Portugese premier Luis Montenegro zich optimistischer. Hij zei te verwachten dat de stroom „de komende uren” zou worden hersteld. Hij voegde eraan toe dat er „geen aanwijzingen” zijn dat een cyberaanval de oorzaak was van de stroomstoring.

Ook de Europese Unie ziet op dit moment geen aanwijzingen dat de enorme stroomstoring in Spanje en Portugal door een cyberaanval komt. Voorzitter António Costa van de Europese Raad meldt dat op X.

Via reisorganisaties zitten in Spanje en Portugal momenteel waarschijnlijk tienduizenden Nederlandse vakantiegangers. Dat is de inschatting van een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Het zijn populaire bestemmingen in de meivakantie.