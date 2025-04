Nederlands bedrijfsleven in Madrid gehinderd door stroomuitval

Het Nederlandse bedrijfsleven ondervindt hinder van de stroomstoring in Spanje. „Alles ligt volledig plat, dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Frank Diephuis, voorzitter van de Dutch Business Club in Madrid, die sinds 1988 in Spanje woont. Diephuis, werkzaam in de toeristische sector als verhuurder van vakantiehuizen op verschillende plekken in Spanje, werd begin van de middag volledig verrast. „Ik zat in een videocall en die werd abrupt verbroken. Daarna werd het stil. Er is helemaal geen informatie”, zegt Diephuis vanuit zijn huis even buiten Madrid.