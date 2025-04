Op socialmediaplatform X raadt AENA reizigers aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij als ze meer willen weten over hun specifieke vlucht. Er zouden mogelijk problemen kunnen zijn met zaken als toegang tot luchthavens en vervoer op de grond.

Op flightradar24.com is te zien dat er nog steeds vliegtuigen landen in Spanje. In Nederland laat Eindhoven Airport weten geen veranderingen in het vluchtschema te zien. Andere organisaties zoals TUI, Schiphol en Transavia kijken nog naar de mogelijke impact.