CNV: Korter recht op WW raakt 65.000 werklozen

De vakbond trok maandag aan de bel, omdat de periode waarin mensen een WW-uitkering kunnen krijgen in 2027 wordt verkort van 24 naar 18 maanden. De coalitiepartijen hebben dat afgesproken in de voorjaarsnota.

„Deze maatregel zet 65.000 langdurig werklozen nog sneller financieel klem. Onder hen zijn oudere werknemers, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een beperking”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een verklaring.

De vakbond wil dat het kabinet de plannen intrekt. „Ook WIA-gerechtigden worden zwaar gedupeerd. In tijden van laagconjunctuur zijn deze cijfers nog vele malen hoger”, stelt Fortuin.

In De Telegraaf van maandag zegt Fortuin dat te gemakkelijk wordt gedacht dat iedereen op de huidige krappe arbeidsmarkt weer een baan vindt. „Maar leeftijdsdiscriminatie bestaat nog. Ook als je langdurig ziek bent geweest, nemen zeker niet alle werkgevers je aan.”

Inkomensval

CNV berekent de inkomensval op gemiddeld 8500 euro per jaar voor alleenstaanden. Dat is het verschil tussen de gemiddelde WW-uitkering en de bijstand, waar een werkloze na de WW in terechtkomt.

Wie een partner heeft die meer dan het sociaal minimum verdient, heeft geen recht op bijstand. In dat geval is de inkomensval de volledige WW-uitkering van gemiddeld bijna 24.000 euro. Als de partner geen inkomen heeft, is de gemiddelde inkomensval 2000 euro.

Wie langdurig werkloos is en een koopwoning heeft met een overwaarde van meer dan ongeveer 64.000 euro, heeft ook geen recht op een bijstandsuitkering. CNV schat in dat veel 55-plussers in die situatie zitten.