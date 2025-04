NSC-minister Veldkamp wil Omtzigt niet opvolgen als lijsttrekker

Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp is niet beschikbaar als eventuele lijsttrekker van NSC. „Ik vind dat niet mijn soort rol”, zei hij in Dit is Tijs. „Ik ben meer een type dat dienend is voor een groter geheel, en dienend voor anderen, dan dat ik zelf in dat politieke leiderschap moet gaan staan.”