Gasten arriveren op het Sint-Pietersplein

Onder de gasten zijn de Amerikaanse president Donald Trump, de Argentijnse president Javier Milei, de Franse president Emmanuel Macron, EU-leiders Ursula von der Leyen en António Costa en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Premier Dick Schoof en minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp zijn er namens Nederland. Ook de Amerikaanse oud-president Joe Biden is aanwezig.

Er komen ook leden van veel koningshuizen. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia en de Britse prins William staan onder anderen op de gastenlijst. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vieren zoals eerder gepland Koningsdag in Doetinchem. De festiviteiten in Doetinchem beginnen wel een uur later, vanaf 12.00 uur.