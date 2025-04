OM: broers waren aanwezig bij moord 18-jarige Ryan uit Joure

De officier van justitie presenteerde vrijdag in de rechtbank in Lelystad de resultaten van onderzoek naar de telefoons van het slachtoffer en haar broers Mohamed Al N. (23) en Muhanad Al N. (25), die met hun vader worden verdacht van moord. Justitie gaat ervan uit dat Ryan slachtoffer is geworden van eerwraak. De broers ontkennen. De vader zou naar Syrië zijn gevlucht.

„Ryan, de broers en vader hebben elkaar op de Knardijk rond 00.28 uur ontmoet en bleven daar veertien minuten. In die tijd werd de telefoon van Ryan geopend en werden chats gewist, terwijl er een hotspot was gemaakt met de telefoon van Muhanad”, zei de aanklager. „Daarna zijn ze in ongeveer acht minuten naar een andere locatie, richting de plaats delict gereden. Onderweg zijn veel foto’s en video’s verwijderd van de telefoon van Ryan.” Volgens het OM arriveerden ze om 01.04 uur op de plek waar Ryan de volgende dag is gevonden. „Haar telefoon heeft daarna niet meer bewogen.”

De officier stelt dat de telefoons tijdens de nacht van de moord rond 01.00 uur dezelfde afstand van 138 meter hebben afgelegd. Ook het hoogteverschil bij de Knardijk is volgens het OM terug te zien in de iPhone van Muhanad, die om 01.23 uur 6 meter de dijk zou zijn opgeklommen. Zijn jongere broer zou veelvuldig het lampje van zijn telefoon hebben gebruikt.

De officier citeerde ook tijdens deze vierde inleidende zitting weer uit tal van berichten en afgeluisterde gesprekken tussen de familieleden, waarin ze Ryan dood wensten en manieren bespraken waarop dat moest gebeuren. Het betrof ditmaal gesprekken ruim voor de moord. De broers spraken hierin onder meer over een giftige kamerplant in de woonkamer van de familie. Volgens het OM was het Mohamed die met het plan kwam zijn zus te vergiftigen met het blad van een plant.

De rechters gaan binnenkort naar de Knardijk voor een schouw, om een goed beeld te krijgen van afstanden en de omgeving. Beide verdachten willen daar niet bij aanwezig zijn.

De volgende inleidende zitting is op 30 juni. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint 27 november.