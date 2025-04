IMCD toont herstel in AEX-index na koersval dag eerder

De aandacht blijft ook uitgaan naar de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Beijing zou mogelijk overwegen de hoge importheffingen op sommige Amerikaanse goederen op te schorten, zoals medische apparatuur en bepaalde chemicaliën.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 871,28 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 814,74 punten. In Parijs en Frankfurt waren plussen tot 0,4 procent te zien. Londen ging licht omlaag.

IMCD was koploper in de AEX met een winst van ruim 6 procent. De omzet en winst zijn in het eerste kwartaal gestegen. Donderdag kelderde IMCD nog ruim 9 procent na het plotselinge vertrek van topvrouw Valerie Diele-Braun. Ze is opgevolgd door Marcus Jordan, die eerder operationeel topman was.

Chiptoeleverancier Besi kreeg een koopadvies van Deutsche Bank en werd 0,9 procent hoger gezet. ABN AMRO leverde 2,4 procent in. De bank noteerde ex dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

In de MidKap won Signify 0,4 procent. De voormalige verlichtingstak van Philips boekte afgelopen kwartaal meer winst. Verder heeft Signify een tijdelijke topman benoemd als opvolger van Eric Rondolat, die begin dit jaar zijn vervroegde vertrek aankondigde. Financieel directeur Željko Kosanović is aangesteld tot interim-topman. Het bedrijf hoopt volgende maand een vaste opvolger voor Rondolat te benoemen.

Heijmans ging 2,4 procent vooruit. Volgens een handelsbericht kenden alle takken van het bedrijf een solide start van het jaar. Daarom handhaaft de onderneming haar eerder afgegeven financiële verwachtingen voor 2025.