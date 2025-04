Google voert winst fors op dankzij cloudactiviteiten

De totale omzet van Alphabet steeg op jaarbasis 12 procent tot 90,2 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een 46 procent hogere nettowinst van 34,5 miljard dollar. Het hardst steeg de winstgevendheid van de clouddivisie van Google. Waar het operationele resultaat in het eerste kwartaal van vorig jaar 900 miljoen dollar bedroeg, was dat een jaar later ruim het dubbele op 2,2 miljard dollar.

Google biedt de rekenkracht van zijn servers aan voor start-ups die er nieuwe AI-toepassingen mee willen ontwikkelen. Tegelijkertijd werkt het techbedrijf ook hard aan zijn eigen AI-model Gemini, waarmee het de strijd aangaat met ChatGPT-maker OpenAI.

Topman Sundar Pichai kondigde eerder dit jaar aan fors meer te investeren in AI. Beleggers en analisten kijken kritisch of de gigantische kapitaaluitgaven van 75 miljard dollar zich ook uitbetalen, vooral nu concurrent Microsoft zich terugtrekt uit enkele datacenterprojecten.

De omzet- en winstgroei in de eerste drie maanden van 2025 was in ieder geval sterker dan kenners op Wall Street hadden verwacht. Het aandeel steeg in de nabeurshandel ongeveer 4 procent. Daarbij hielp ook mee dat de traditionele diensten waar Google om bekendstaat, zoals de zoekmachine en videoplatform YouTube, ook doorgroeiden.