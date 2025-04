Gezondheid Bolsonaro na buikoperatie verslechterd

De 70-jarige Bolsonaro is anderhalve week geleden geopereerd aan zijn buik en ligt nog op de intensive care. De oud-president is vaker geopereerd nadat hij in 2018 tijdens de verkiezingscampagne in zijn buik was gestoken.

De rechtspopulistische Bolsonaro was van 2019 tot en met 2022 president. Hij moet nog terechtstaan voor een vermeende couppoging na zijn verkiezingsnederlaag in 2022.