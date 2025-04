Advies: tel vliegtuiggeluid niet mee voor woningbouw bij Schiphol

Gemeenten moeten geluiden van verschillende bronnen bij elkaar optellen om te bepalen hoe groot de geluidshinder is op een plek waar mogelijk huizen komen. Daar moet volgens de regels „in ieder geval” het geluid van vliegtuigen bij worden betrokken als de huizen in de buurt van een luidruchtig vliegveld liggen. Woningbouw bij Schiphol en Rotterdam Airport rondkrijgen is daarmee „een bijna onmogelijke taak”, aldus de commissie.

De commissie raadt Keijzer niet alleen aan om de luchtvaart uit de lijst van geluidsbronnen te halen, maar ook om de zinsnede „in ieder geval” weg te laten. Op die manier kunnen geen geluiden worden meegeteld die niet in de lijst staan.

Het advies komt van de adviesgroep STOER, oftewel Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en Regelgeving. BBB-minister Keijzer heeft die groep in het leven geroepen en nam deze donderdag het advies in ontvangst.

In het stuk staan meer ideeën om woningbouw makkelijker te maken. Een ervan is om regels over plafondhoogtes, trappen en balkons te versoepelen. Dat levert „mogelijk comfortverlies” op, maar scheelt ook geld en materiaal.

Schade van extreme buien moet volgens het advies niet worden voorkomen maar beperkt. De begane grond moet 20 centimeter boven de straat uitsteken om te voorkomen dat water binnenkomt. Dat kan gevolgen hebben voor rolstoeltoegankelijkheid, beseffen de adviseurs.