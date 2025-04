Trump niet blij met Russische aanval Kyiv en spreekt Poetin aan

„Niet nodig, en zeer slechte timing”, stelt Trump. De Amerikaanse president probeert al weken een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne en zei woensdag dat hij een deal dacht te hebben met zowel Poetin als de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. „Er sterven 5000 militairen per week. Laten we de vredesdeal afronden!”, besluit Trump zijn bericht.

Bij de grootschalige luchtaanval op Kyiv zijn volgens de Oekraïense autoriteiten zeker acht mensen gedood. Meer dan zeventig mensen raakten gewond. Ook andere steden werden afgelopen nacht getroffen. Eerder werd gesproken van negen doden.