AIVD ziet geen reden om minder samen te werken met VS

Akerboom benadrukte dat de VS altijd een belangrijke partner is geweest. „En dat blijft het nog steeds.” Toch is de dienst volgens Akerboom niet „naïef”. „We hebben ook gezien dat de VS zich op een aantal terreinen anders opstelt dan in het verleden.” De dienst kijkt naar een hechtere samenwerking met Europese landen.

De regering van president Donald Trump heeft sinds het aantreden toenadering gezocht tot Rusland. Verder deelden hoge regeringsfunctionarissen geheime informatie onderling via berichtenservice Signal. Zo zou de minister van Defensie informatie over aanvallen op de Houthi’s in Jemen hebben gedeeld in een Signalgroep waar ook zijn vrouw, broer en advocaat aan deelnamen.

De MIVD zei dinsdag nog voortdurend te kijken naar de samenwerking met de VS.