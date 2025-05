Rutte wil dat nieuwe NAVO-norm van 5 procent in 2032 gaat gelden

Het is voor het eerst dat het tijdpad voor de nieuwe NAVO-norm openbaar wordt gemaakt. Op dit moment is de afspraak dat NAVO-landen 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie uitgeven.

Rutte schreef vorige week een brief aan alle lidstaten van het bondgenootschap waarin hij de inzet voor de nieuwe norm op de komende NAVO-top in Den Haag bekendmaakte. Hij wil dat landen in 2032 de militaire uitgaven hebben opgehoogd naar 3,5 procent. Daarnaast moet er 1,5 procent worden uitgegeven aan gerelateerde zaken zoals infrastructuur en cybersecurity. Ook deze norm moet in 2032 worden behaald.