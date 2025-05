Veldkamp zwijgt nog over spionagebeschuldiging tegen Hongarije

Oekraïne zegt twee Hongaarse spionnen te hebben opgepakt die informatie hebben verzameld over de defensie van het land, dat al ruim drie jaar in oorlog is met Rusland. „De berichten daarover zijn tot mij gekomen”, aldus Veldkamp. „Maar ook het bericht van mijn Hongaarse collega die heeft gezegd: dit is echt niet waar. We gaan deze berichten gewoon goed bestuderen.”

Minister-president Dick Schoof wilde in zijn wekelijkse persconferentie evenmin ingaan op de spionagebeschuldiging tegen Hongarije. „Dit moet gewoon uitgezocht worden”, zei hij. Het zou volgens de premier „veel te snel” zijn om nu al te speculeren op mogelijke gevolgen voor de relatie met Hongarije.

Schoof erkende dat Nederland al langer een „kritische partner” is van Hongarije. Onder de rechts-nationalistische premier Viktor Orbán is de persvrijheid ingeperkt en staan de rechten van met name lhbti’ers onder druk.

Nu de PVV als grootste partij deel uitmaakt van de regeringscoalitie, ligt kritiek op Hongarije evenwel een stuk gevoeliger. Partijleider Geert Wilders beschouwt Orbán als een bondgenoot en goede vriend. Hun partijen maken deel uit van dezelfde fractie in het Europees Parlement.