Bezoek aan graf paus vanaf zondag mogelijk

De kist wordt zaterdag na de uitvaart in Vaticaanstad overgebracht naar de kerk, de favoriet van de maandag overleden kerkleider. Zijn laatste wens was om in de grond begraven te worden in een eenvoudig graf waarop alleen de naam Franciscus staat.

Het lichaam van de paus ligt sinds woensdag in de Sint-Pietersbasiliek. Belangstellenden kunnen sindsdien langs de open kist lopen om de laatste eer te bewijzen. Ongeveer 61.000 mensen hebben dat volgens het Vaticaan al gedaan. De kerk is ook vrijdag nog open voor het publiek.

De uitvaart wordt zaterdag vanaf 10.00 uur gehouden op het Sint-Pietersplein, waar de Sint-Pietersbasiliek aan ligt. De kist wordt daarna door Rome vervoerd naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore. De kerken liggen ruim 3 kilometer van elkaar.

Veel hoogwaardigheidsbekleders en gelovigen zullen de uitvaart bijwonen. Het Vaticaan zegt op de trappen naar de Basiliek van Santa Maria Maggiore ruimte te reserveren voor „een groep armen en behoeftigen”, zodat zij de paus een laatste eerbetoon kunnen brengen voordat de kist wordt bijgezet.