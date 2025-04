Verenigd Koninkrijk haalt Syrische ministeries van sanctielijst

Met de sancties kon de Britse overheid onder meer tegoeden bevriezen. Ze waren gericht op mensen die „betrokken zijn of waren bij de onderdrukking van de burgerbevolking van Syrië, of die betrokken waren in het steunen of profiteren van het Syrische regime”, aldus de bekendmaking van het sanctiekantoor van het ministerie van Financiën. Waarom de sancties nu opgeheven worden, is daarin niet vermeld.

De sancties werden ingesteld toen Syrië onder leiding stond van Bashar al-Assad. Die is inmiddels verdreven. Er zit nu een nieuwe regering onder leiding van Ahmed al-Sharaa.