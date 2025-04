Heerlen verbouwt voormalige rk-kerk voor 7 miljoen euro tot stadsbad, gg Ede zoekt evangelist – en ander plaatselijk kerknieuws

Stadsbad kerk Heerlen

De voormalige rooms-katholieke Franciscus van Assisiëkerk in Heerlen wordt verbouwd tot stadsbad. „Als alles volgens planning verloopt, kan de eerste duik eind 2027 worden genomen”, neemt de gemeente Heerlen aan.

Het gerenommeerde architectenbureau MVRDV, bekend van de Markthal in Rotterdam, en ZECC Architecten ontwerpen het zwembad. Ze zijn geselecteerd na een Europese aanbesteding. „Hun visie combineert respect voor de monumentale waarde van de kerk met een duurzame en toekomstgerichte invulling”, stelt de gemeente in een persbericht. „De karakteristieke structuur van het gebouw blijft behouden, terwijl het zwembad zorgvuldig wordt geïntegreerd in de bestaande ruimte. Elementen als een verstelbare bodem en een mozaïekvloer geïnspireerd op de glas-in-loodramen verbinden historie met modern gebruik.”

„Waar ooit werd samengekomen voor bezinning, wordt straks samen gezwommen, ontspannen en bewogen. Mooi hoe we monumentaal erfgoed en moderne publieke voorzieningen op een bijzondere manier combineren”, zegt wethouder Jordy Clemens (erfgoed, cultuur en centrumontwikkeling). De aankoop van het kerkgebouw door de gemeente is in voorbereiding.

Het stadsbad voorziet in de lokale behoefte aan een toegankelijke zwemvoorziening voor specifieke doelgroepen, zoals senioren, kinderen en mensen met een zorgvraag. „In een stad waar de vergrijzing toeneemt en relatief veel inwoners kampen met overgewicht, is dit bad een belangrijke schakel in de preventieve gezondheidszorg”, aldus Clemens.

De rijksmonumentale kerk werd in 1923 gebouwd in expressionistische en neogotische stijl. Precies een eeuw later werd de kerk officieel aan de eredienst onttrokken. Voor de herbestemming als zwembad is volgens de internetsite Reliwiki inspiratie opgedaan bij het Engelse Repton Park. „In dit zwembad in het noordoosten van Londen, dat is aangelegd in een kapel van een psychiatrisch ziekenhuis uit 1892, kunnen gasten baantjes trekken onder de gotische stenen bogen of de religieuze glas-in-loodtaferelen bewonderen.”

Het Heerlense stadsbad is niet het eerste zwembad in een Nederlandse kerk, meldt Reliwiki. „De Mon Père-kerk in Leiden uit 1839 werd in 1934 wegens teruglopende bezoekers verbouwd tot zwembad. Al was er met het slopen van de kerktoren en de kerkbogen nog maar weinig kerkelijks aan. In 1979 werd dat zwembad gesloopt.”

Duurzaamheid is een fundamenteel uitgangspunt in het ontwerp van MVRDV en ZECC Architecten. „Het bad wordt gasloos, energiezuinig en maakt gebruik van innovatieve technieken zoals mijnwater voor verwarming en koeling. Slimme klimaatbeheersing, zonnepanelen, zogeheten heat pipes en warmteterugwinning zorgen ervoor dat het gebouw toekomstbestendig én verantwoord functioneert”, aldus de gemeente Heerlen. Ze denkt 7 miljoen euro uit te moeten geven aan de verbouwing van de kerk, zo bleek eind vorig jaar uit het programma van eisen.

Gg Ede zoekt evangelist

De Petrakerk van de gereformeerde gemeente in Ede. beeld RD, Anton Dommerholt

De gereformeerde gemeente te Ede zoekt een evangelist voor de stad. Dat blijkt uit een wervingsadvertentie deze donderdag in De Saambinder, weekblad van de Gereformeerde Gemeenten. Van de evangelist wordt niet alleen verwacht dat hij zelf evangeliseert, maar ook dat hij de gemeente „toerust en inspireert om hierin mee te doen”. De aanstelling zal 0,5 fte zijn.

De gemeente verricht al langer evangelisatiewerk op straat, onder kinderen en onder vluchtelingen. Sinds 2021 vinden activiteiten plaats vanuit kringloopwinkel en inloop ’t Spoorhuis. Daar wordt ook elke zondag een Bijbeluur gehouden.

Glas-in-loodraam Goor

Een peiling onder gemeenteleden heeft een meerderheid opgeleverd voor plaatsing van een historisch glas-in-loodraam in de Hofkerk van de protestantse gemeente in Goor (Overijssel).

Een werkgroep had de vraag gesteld of het raam geschikt wordt geacht als afscheiding van de gedachtenishoek in de kerk, waar de overleden gemeenteleden worden herdacht. Als ten minste 60 procent van de stemmers voor plaatsing zou zijn, zou de werkgroep verder onderzoek doen naar de technische en financiële haalbaarheid. Het 3 bij 1,6 meter grote raam is afkomstig uit een gesloopt gebouw van het Algemeen Ziekenfonds Oost Gelderland-Zuid Overijssel in Goor.

Van de 105 stemmers waren er 73 voor, 6 stemden blanco en 26 waren tegen. „Daarmee zitten we ruim boven de 60 procent en kunnen we verder”, zegt woordvoerder Riekele Bijleveld. „De eerste stap is een onderzoek door een deskundige naar de constructie en de algehele staat van het raam.”

De Wijnstok Dronten

Een kunstwerk dat van 1967 tot 2019 boven de ingang van kerkcentrum De Voorhof in Biddinghuizen hing, heeft een nieuwe plek gekregen: de voorgevel van een appartementencomplex in de nieuwe woonwijk Zuiderweide in Dronten.

In het reliëf ”De Wijnstok”, dat de eerste verzen van Johannes 15 verbeeldt, zijn verschillende soorten natuursteen verwerkt. Het kunstwerk is drie meter breed, vijf meter hoog en weegt bijna 10.000 kilo. Na de sloop van het kerkgebouw in 2019 zou het reliëf worden herplaatst tegen de buitenmuur van het multifunctioneel centrum dat op de plek van de kerk werd gebouwd en waarin de protestantse gemeente nu samenkomt. Vanwege de kosten werd daarvan afgezien. Leden van erfgoedvereniging Bond Heemschut ontfermden zich daarna over het kunstwerk. In de wijk Zuiderweide hebben meer elementen uit het verleden een plek gekregen.

Kerkklok Diepenheim

Een van de oudste kerkklokken van Nederland wordt teruggeplaatst in de toren van de Johanneskerk in Diepenheim (gemeente Hof van Twente).

De toren van de Johanneskerk in Diepenheim. beeld Wim op den Dries

De klok uit 1366 werd in 1943, samen met de twee andere klokken van de Johanneskerk, door de Duitse bezetters afgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog keerde alleen deze klok terug. Omdat ze ondertussen was gebroken en niet meer als luidklok kon functioneren, verkocht de toenmalige gemeente Diepenheim haar aan het Rijksmuseum Twenthe.

Het museum heeft de historische kerkklok nu in bruikleen uitgeleend aan de gemeente Hof van Twente. Donderdag 1 mei wordt ze na een korte ceremonie in de Johanneskerk in het benedendeel van de toren gehangen.