Kerkenraad Goor peilt mening gemeente over plaatsing glas-in-loodraam in Hofkerk, en ander plaatselijk kerknieuws

Peiling raam Goor

De kerkenraad van de protestantse gemeente in Goor (Overijssel) peilt de mening van de gemeenteleden over de plaatsing van een historisch glas-in-loodraam in de Hofkerk in Goor.

Het raam werd in 1953 bij de opening van een nieuw pand van het Algemeen Ziekenfonds Oost Gelderland-Zuid Overijssel (OGZO) in Goor namens de medewerkers aangeboden. Kunstenaar Riemko Holtrop uit Delden verwerkte Griekse symbolen uit de oudheid die te maken hebben met de geneeskunde, zoals de esculaap (het symbool voor artsen), Hippocrates (een verwijzing naar de eed die artsen afleggen) en Hygiea (godin van de gezondheid).

Begin jaren negentig werd het OGZO-gebouw aangekocht en in gebruik genomen door de toenmalige gemeente Goor. Bij de sloop ervan in 2004 verhuisde het raam naar zorgverzekeraar Menzis in Enschede, die het vorig jaar aanbood aan de gemeente Hof van Twente, waarin Goor is opgegaan. Die zoekt nu een goede plek voor het raam.

Een werkgroep van de protestantse gemeente vraagt de gemeenteleden of zij het raam geschikt achten als afscheiding van de gedachtenishoek in de Hofkerk. In de gedachtenishoek worden de gemeenteleden herdacht die in het lopende kerkelijk jaar zijn overleden. Als ten minste 60 procent van de stemmers plaatsing van het raam een goed idee vindt, doet de werkgroep verder onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid, met als uitgangspunt dat het raam verrijdbaar is en vanaf de achterzijde wordt verlicht.

De Hofkerk in Goor. beeld tripadvisor.

Spieghelkerk honderd jaar

De Spieghelkerk in Bussum viert het 100-jarig bestaan. Het kerkgebouw aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg werd eind maart 1925 in gebruik genomen. Het bood onderdak aan hervormden die de plaatselijke hervormde gemeente te behoudend vonden en eigen diensten wilden. Zij hadden in 1914 een ”Vereeniging tot Evangelisatie” opgericht.

Suzanna Maria van Woensel Kooy (1875-1934) was een Nederlandse evangeliste, dichteres en dirigente. beeld RD

Onlosmakelijk verbonden met de Spieghelkerk is de naam van Suzanna Maria van Woensel Kooy (1875-1934), bekend van haar liedbundel ”Oude en nieuwe gezangen” (1911). De gezangenbundel van de Nederlandse Hervormde Kerk uit 1938 bevat haar vertaling van het Duitse lied Es ist ein Ros entsprungen: Een roze, frisch ontloken (gezang 17). De Vereeniging tot Evangelisatie benoemde Van Woensel Kooy in 1915 tot godsdienstonderwijzeres/evangeliste. In de nieuwe wijk Het Spiegel begon zij een jaar later een kinderkerk. In 1921 werd in haar tuin een jeugdkapel gebouwd. Toen deze ruimte te klein werd, vroeg zij een bevriende architect een volwaardige kerk te ontwerpen: de Spieghelkerk, die kenmerken heeft van de bouwstijl van de vroege Amsterdamse School. In 1941 werd de gemeente rondom deze kerk een hervormde wijkgemeente. Ze behoort nu tot de protestantse gemeente Bussum. De Spieghelkerk is sinds 2000 een rijksmonument.