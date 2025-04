Protestantse gemeente Vlaardingen sluit Rehobothkerk, en hervormd Waverveen en Vinkeveen gaan samen

Rehobothkerk Vlaardingen

De protestantse gemeente in Vlaardingen sluit uiterlijk eind volgend jaar de Rehobothkerk aan de Billitonstraat. De wijkgemeente Grote Kerk, die in dit gebouw samenkwam, verhuist naar Kerkcentrum Holy in de Vlaardingse wijk Holy.

De wijkgemeente Grote Kerk krijgt voor de tweede keer in enkele jaren een ander onderdak. In haar diensten gaan veelal predikanten uit de kring van de Gereformeerde Bond voor. In december 2022 hield ze haar laatste dienst in de Grote Kerk, die toen werd afgestoten. Het monumentale kerkgebouw in het centrum van Vlaardingen wordt een huiskamer voor de stad, met onder meer de lokale bibliotheek en een ontmoetingsruimte.

De te verwachten demografische ontwikkeling van de protestantse gemeente maakt volgens Cees Oosterom, voorzitter van de algemene kerkenraad, verdere maatregelen noodzakelijk. „Het aantal kerkgangers loopt door vergrijzing terug. Ruim 65 procent van de in totaal ruim 2500 leden is zeventig jaar of ouder. De aanwas met jonge gemeenteleden is gering. In de drie kerkgebouwen die wij in bezit hebben, zijn op zondagmorgen bij elkaar ongeveer 500 kerkgangers. Over een jaar of vijf zal dat nog de helft zijn. Bovendien dalen de financiële bijdragen van de leden jaarlijks met 3,9 procent. Op termijn leidt dat tot blijvende financiële tekorten. We hebben te veel gebouwen en zitplaatsen.”

Een inventarisatie leverde op dat de Rehobothkerk het beste kan worden gesloten. „Er is nog een behoorlijke investering nodig om die toekomstbestendig te maken, terwijl de Bethelkerk al is verduurzaamd en ook Holy is in goede staat.”

Het plan is nu dat drie wijkgemeenten, Ambacht-Oost, die samenkomt in de Bethelkerk, Centrum-West die ook haar diensten in de Rehobothkerk houdt, en Holy, die kerkt in Kerkcentrum Holy, één wijk vormen en gebruik gaan maken van de Bethelkerk. Wijkgemeente Grote Kerk kan dan naar Holy, mogelijk samen met pioniersplek Noorderlicht.

De Rehobothkerk werd in 1958 in gebruik genomen als hervormde kerk, ter vervanging van een evangelisatiegebouw. De kerk wordt te koop gezet. Voor de gemeenteleden in het centrum en het westen van Vlaardingen zoekt de protestantse gemeente voor de doordeweekse activiteiten naar een alternatieve locatie.

Waverveen en Vinkeveen

De hervormde gemeente van Waverveen wordt samengevoegd met de hervormde buurgemeente in Vinkeveen. Zelfstandig voortbestaan is voor de vanouds al kleine gemeente niet meer haalbaar. Streefdatum voor de fusie is 1 januari 2026.

De hervormde kerk in Waverveen, augustus 2024. beeld RD

De gemeente telt circa 125 leden. „Op zondagmorgen zijn er rond de 40 kerkgangers, op zondagavond zo’n 30”, zegt scriba Jan van Egmond. „Twintig jaar geleden hadden we nog een kleine 200 leden, veertig jaar geleden waren er in de ochtenddiensten nog tegen de 100 kerkgangers.”

De laatste jaren zijn relatief veel leden vertrokken. „Waverveen was een agrarische gemeenschap, nu zijn er in onze gemeente maar twee melkveehouders over. Nogal wat agrarische bedrijven zijn naar elders in Nederland verplaatst. Daarmee raakten we ook wat grotere boerengezinnen kwijt. Daarnaast is de huizenprijs hier vlak onder Amsterdam hoog en wordt er maar weinig gebouwd. Jonge stellen zijn daardoor gedwongen ergens anders een woning te zoeken. Jonge gezinnen hebben we in onze gemeente amper.”

Het geringe ledental geeft ook problemen met de bezetting van de kerkenraad. „Met één kerkrentmeester, één diaken, één ouderling en onze predikant, ds. P.G. Oskamp, bestaat de kerkenraad uit vier leden. De kerkenraden van Vinkeveen en Wilnis springen al bij, ze leveren om de beurt op zondagavond de ouderling van dienst. Daarnaast staan de twee gemeenten ons bij in de kerkrentmeesterlijke zaken.”

De kerkenraden van Vinkeveen en Waverveen gaan ervan uit dat voor de fusiegemeente één volledige predikantsplaats voldoende is. Ds. C.J. Barth dient sinds twee jaar hervormd Vinkeveen. Ds. Oskamp is bereid afscheid van de gemeente van Waverveen te nemen, om daarna in een andere gemeente dienstbaar te kunnen zijn. De kerk van Waverveen blijft in gebruik voor de zondagse erediensten. Het gebouw, dat een monumentstatus heeft, zal in de nabije toekomst een grondige renovatie moeten ondergaan.