Havenondernemers vrezen vooral indirecte gevolgen beleid VS

In totaal namen 73 ondernemers deel aan de peiling. Daarvan gaven ruim zes op de tien aan zich enigszins zorgen te maken over de importheffingen. Bijna twee op de tien ondernemers maakt zich heel erg zorgen.

Meer dan de helft van de ondervraagde havenondernemers vreest een terugloop van de wereldhandel. „De maatregelen van de Amerikaanse regering scheppen volgens de Rotterdamse ondernemers meer onzekerheid en dit kan daardoor weer leiden tot minder bedrijvigheid en dus ook minder handel en productie in Nederland en Rotterdam”, aldus Deltalinqs en RPPC.

Daarnaast is het grootste deel van de ondernemers bang voor oplopende prijzen door heffingen en tegenmaatregelen. Zij vrezen dat de vraag van consumenten daardoor terugvalt, met negatieve impact op de economie, inkoopprijzen en medewerkers tot gevolg.

Voorzitter Victor van der Chijs deelt de zorgen over de vele indirecte effecten die ondernemers vrezen. „Belangrijk is dat Europa rustig en doordacht blijft reageren, zoals tot nu toe steeds. De opgave voor Europa is verder om de eigen industrie te blijven versterken”, zegt hij. „Daarnaast is essentieel dat Europa ook zelf heel actief blijft werken aan nieuwe handelsakkoorden, zoals Mercosur. Uiteindelijk profiteert iedereen daarvan.”