Flink meer Japanse auto’s verkocht in VS in aanloop naar heffing

De verkoop van Toyota steeg met 8 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Honda verkocht 13 procent meer auto’s en Nissan meldde een stijging van 10 procent in de Amerikaanse verkoop. De cijfers komen naar voren uit gegevens die de fabrikanten donderdag hebben bekendgemaakt.

Amerikanen leken de heffing op geïmporteerde auto’s van 25 procent voor te willen zijn. Door het tarief op de import van buitenlandse auto’s worden deze wagens mogelijk minimaal 10 procent duurder in de VS.

Verschillende Japanse fabrikanten voeren inmiddels wijzigingen door om de impact van de heffingen op te vangen. Zo is Honda van plan de productie van de hybride versies van zijn Civic-model naar de VS te verplaatsen. Nissan heeft de Amerikaanse bestellingen voor in Mexico gebouwde SUV’s stopgezet.