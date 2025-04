Zelensky in Zuid-Afrika voor gesprek over oorlog

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in Zuid-Afrika voor gesprekken met president Cyril Ramaphosa. Hij gaat naar eigen zeggen ook praten met burgers en politieke vertegenwoordigers van andere Afrikaanse landen, onder meer over de oorlog met Rusland. „Het is cruciaal om een rechtvaardige vrede dichterbij te brengen”, aldus Zelensky.