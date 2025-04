Massaclaimzaak certificaathouders Triodos Bank kan doorgaan

De kwestie rond de certificaten speelt al langer. In de coronapandemie kwam de handel tijdelijk stil te liggen, omdat beleggers massaal van hun certificaten af wilden. In 2023 heropende de handel tegen een veel lagere koers. Later kwam Triodos met een schikkingsvoorstel voor ontevreden certificaathouders van 10 euro per certificaat. Maar niet alle certificaathouders willen daarmee instemmen.

Triodos Tragedie noemt het vonnis van woensdag „een zeer gevoelige nederlaag voor de bank”. De rechtbank zal de vorderingen van de aangesloten deelnemers in het najaar inhoudelijk behandelen. Volgens de stichting is met de betrokken claims een bedrag gemoeid van afgerond 77 miljoen euro.