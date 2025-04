Knot ziet kansen voor euro door twijfels over positie dollar

Mede door het beleid van Donald Trump in de Verenigde Staten staat het vertrouwen in de dollar de laatste tijd onder druk. „Een vraag die dan opkomt is in hoeverre de dollar nog als veilige haven kan worden beschouwd. In dezelfde geest biedt de huidige situatie een kans voor de euro”, opperde Knot.

De dollar is al jaren een soort wereldmunt. „Mensen over de hele wereld gebruiken dollars om transacties te doen en prijzen vast te stellen, en ze houden ook veel dollars aan.”

Maar als geïmporteerde goederen meer in euro’s zouden worden gefactureerd zou dat Europeanen kunnen beschermen tegen wisselkoersschokken. Ook denkt Knot dat een grotere internationale rol voor de euro buitenlandse investeerders aantrekt, wat de financieringskosten voor overheden en bedrijven kan verlagen.

„De volgende stap is dan natuurlijk: welke stappen zouden Europese beleidsmakers kunnen nemen om de internationale rol van de euro te versterken?”, vervolgde de DNB-baas. Zijn antwoord op die vraag luidde: beleid dat de Europese economie en financiële markten beter maakt.

In Europa bestaan nu bijvoorbeeld nog veel interne barrières die voorkomen dat de Europese gemeenschappelijke markt echt als één markt werkt. Dat valt volgens Knot nog veel te verbeteren. Wat volgens hem ook zou kunnen helpen zijn eurobonds. Daarmee doelt hij op gemeenschappelijke schulduitgifte om bijvoorbeeld de gezamenlijke Europese defensie-inspanningen te financieren.