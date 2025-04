Omroep MAX ‘in shock en intens bedroefd’ door dood Jonnie Boer

MAX volgde de familie Boer het afgelopen jaar voor de zesdelige documentaireserie De Opvolging, waarin Jonnie en Thérèse hun restaurant langzaam overdragen aan hun kinderen.

„De laatste maanden was er zeer intensief contact vanwege onze serie”, vervolgt Slagter. „Hij en Thérèse wilden het op termijn rustiger aan gaan doen. Het is ongelooflijk verdrietig dat dit ze niet is gegund. We wensen Thérèse, Jimmie, Isabelle, Nelson, het personeel van De Librije, vrienden en familie alle sterkte.”

Donderdagavond wordt op NPO 2 een aflevering van De Opvolging herhaald. Het gaat om de eerste uitzending waarin Jonnie centraal stond.