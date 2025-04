Steeds vaker pro-Palestijns protest bij CvI-avonden; lezing in Valkenswaard geannuleerd vanwege veiligheid

Zoutelande, Zaltbommel en Lelystad. In één week tijd was het drie keer raak bij lezingen die Christenen voor Israël (CvI) organiseert. Pro-Palestijnse demonstranten weten de organisatie steeds vaker te vinden. Eerder werden concerten in Amersfoort en Surhuisterveen verstoord. Bij het kantoor van CvI in Nijkerk vond de afgelopen tijd ook zes keer een pro-Palestijns protest plaats.

Twee lezingen in Valkenswaard, die deze en volgende week zouden plaatsvinden, zijn vanwege veiligheidsredenen geannuleerd, meldt Sara van Oordt, woordvoerder van CvI, woensdagochtend. „De politie gaf aan geen capaciteit te hebben om de boel te beveiligen. Zonder die garantie vond de organiserende lokale werkgroep het onverantwoord om de lezing door te laten gaan. Daarom hebben zij besloten de avond af te blazen.”

In Zaltbommel riepen de demonstranten de hele avond: „Oscar Lohuis, kindermoordenaar” Sara van Oordt, woordvoerder CvI

Ds. Oscar Lohuis. beeld RD

Bij de drie protesten die in een week tijd plaatsvonden, is ds. Oscar Lohuis de gemene deler. De baptistenvoorganger hield vorige week lezingen in Zoutelande en Zaltbommel en afgelopen dinsdag in Lelystad. In gesprek gaan over zijn ervaringen ziet hij niet zitten, zegt Van Oordt. „De demonstraties hebben veel impact op hem. In Zaltbommel riepen ze heel de avond: „Oscar Lohuis, kindermoordenaar”. Toen hij naar buiten ging, werd het protest intenser. Dat voelt als een persoonlijke aanval.”

Het protest in Zaltbommel was dermate heftig dat de avond niet voortgezet kon worden, blijkt uit een verslag dat de predikant over de avond schreef en online verspreidde. Daarin stelt hij dat bezoekers aan het einde van de avond in groepjes van acht door beveiligers naar buiten worden begeleid. Daarbij moeten ze door een haag van schreeuwende demonstranten. Zelf wordt hij als laatste, geflankeerd door twee beveiligers, naar zijn auto gebracht.

Eenmaal in zijn auto, wordt het voertuig volgens hem omsingeld door de demonstranten. Ze gooien roodgeverfde poppen naar hem toe en slaan op zijn auto. Om te voorkomen dat de demonstranten hem achtervolgen, rijdt een politieauto tot Nieuwegein achter de voorganger aan. Hij houdt twee lekke banden, een ster in zijn voorruit en een kapotte ruitenwisser aan de avond over.

Op de grond zitten

Dinsdagavond in Lelystad verliep de demonstratie vreedzamer, zegt Van Oordt. Dat kwam volgens haar vooral doordat de politie actiever optrad dan in Zaltbommel en demonstranten minder agressief waren. „Er waren ongeveer dertig tot veertig demonstranten. Toen de avond afgelopen was, gingen ze bij de uitgang van de parkeerplaats op de weg zitten. De politie stond dit een halfuur toe en zei daarna op te zullen treden. Na dat halfuur zijn de demonstranten uit zichzelf opgestaan en naar huis gegaan.”

De intensiteit van het protest verschilt volgens Van Oordt per plek. „In Zoutelande en Lelystad gingen sommige bezoekers en demonstranten met elkaar in gesprek. Ze kwamen niet nader tot elkaar, maar het protest verliep vreedzaam. In Zaltbommel was gesprek totaal onmogelijk. Daar voelden bezoekers zich echt geïntimideerd. De demonstranten waren erop uit om de boel te verstoren. Dat is in strijd met de wet.” Alle drie de demonstraties waren van tevoren niet bij CvI bekend.

Pijnlijke dood toegewenst

De toename van het aantal protestacties wijt de woordvoerder aan de onderzoekspublicaties van Investico, BOOS en het Nederlands Dagblad van een maand geleden. Daarin wordt de rol van CvI in de financiering van projecten op de Westelijke Jordaanoever (zie kader) onderzocht. „Sindsdien zijn niet alleen de demonstraties bij onze avonden toegenomen, maar krijgen we ook tientallen dreigtelefoontjes en -mailtjes.”

We zijn wel wat gewend qua kritiek, maar dit is echt next level Sara van Oordt, woordvoerder CvI

De inhoud daarvan laat weinig aan de verbeelding over. „Sommigen hopen dat Iran ons aanvalt met zenuwgas, anderen wensen onze families een pijnlijke dood toe.” Volgens Van Oordt is de organisatie uit Nijkerk „wel wat gewend” qua kritiek. „Maar dit is echt next level. Zo heftig als nu is het nog nooit geweest.”

Over het algemeen halen CvI-medewerkers de schouders op over de aanvallen, zegt Van Oordt. „Het wordt een ander verhaal als het persoonlijk wordt gemaakt, zoals bij ds. Lohuis het geval is. Hij begint zich nu zorgen te maken over zijn eigen veiligheid.”

Sara van Oordt, woordvoerder CvI. beeld Family7

Zelf maakte Van Oordt ook een naar voorval mee. „Iemand belde van de week met het verzoek om een contante gift aan mij persoonlijk te overhandigen. Toen we het niet helemaal vertrouwden en terugbelden begon hij te schreeuwen dat alle Joden aan het gas moeten.”

Extra beveiliging ingehuurd

Hoe zit het met de veiligheid van bezoekers van CvI-avonden? Is ook die niet in het geding? „Als de politie gewoon zijn werk doet niet”, zegt Van Oordt. „Maar hoe zij optreden verschilt per plek.” Om ongewenst contact tussen bezoeker en demonstrant te voorkomen, huurt CvI daarom zelf externe beveiligers in. „Dat deden we al langer bij grotere evenementen, maar doen we nu ook bij de kleinere activiteiten, zoals lezingen. Die maatregelen zijn alleen maar toegenomen.”

Stoppen met de avonden is voor Van Oordt geen optie. „We laten ons niet intimideren door schreeuwers. We hopen juist dat er extra veel mensen naar de avonden komen.” Ook de lezing van ds. Lohuis aankomende donderdagavond in Groningen gaat gewoon door.