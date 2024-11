Theoloog dr. Remco van Mulligen deed ook mee aan de actie. Hij is woordvoerder van het Christelijk Collectief Geen Genocide in Gaza , wat onderdeel is van stichting Kairos-Sabeel, een organisatie die christelijke Palestijnen steunt. Van Mulligen zegt het „hartverscheurend” te vinden dat Nederlandse christenen het bloedvergieten van Israël blijven steunen. Christenen voor Israël (CvI) ziet hij als de motor achter die steun.

Van Mulligen. beeld Niek Stam

Is zo’n actie bij het CvI-kantoor dan de manier om met medechristenen om te gaan?

„Ik zou de nadruk willen leggen op medemensen. Of ze nu christen zijn of niet. Dat zie je ook duidelijk in het voorbeeld van Jezus. Hij handelde liefdevol en met oog voor gerechtigheid.

Iemand van CvI zei gisteren: „We zijn toch broeders en zusters?” Dat klopt, maar medechristenen verdienen geen voorkeursbehandeling. Wij voelen de verbondenheid met alle mensen, ook Palestijnen.”

Er zijn toch ook andere opties, zoals het gesprek aangaan met elkaar?

„Jazeker. Het afgelopen jaar zijn er ook diverse gesprekken gevoerd. Dat waren spannende gesprekken, want je wordt het nooit eens. Dat we luisteren naar elkaar en begrip krijgen voor elkaar is de maximale oogst. Tot elkaar komen lukt niet.

Omdat Christenen voor Israël vierkant achter Israël blijft staan en het land kritiekloos blijft steunen, ondanks alle gruwelijkheden die Israël begaat, hebben we deze actie voorbereid.”

Het bekladden van een gebouw valt onder de noemer vandalisme. Dat kan toch niet?

„We willen benadrukken dat we geen geweld gebruiken. En ook niet aan vernieling doen. De rode verf ziet er heftig uit, maar het gaat om krijtspray. Dat materiaal is zeer eenvoudig te verwijderen.”

De politie moest er zelfs aan te pas komen. Dan ga je toch duidelijk een grens over?

„Onze actie is geen onbezonnen daad, maar welbewust. Burgerlijke ongehoorzaamheid is voor ons een uiterste middel. De nood in Gaza, op de Westoever en in Libanon is zo groot dat we het overtreden van de wet geoorloofd vinden. Burgerlijke ongehoorzaamheid komt ook in de Bijbel voor en dat is ook onze inspiratie. We gaan uit van de gedachte dat Gods gebod van liefde en gerechtigheid boven wereldse wetten gaat.”

In de leuzen die op de gevel zijn gespoten schuift u CvI zelfs genocide in de schoenen.

„De term genocide wordt steeds meer gebruikt voor wat Israël doet. Recent startte Trouw met het hanteren van de term. Ook de paus vraagt om onderzoek naar genocide. Een jaar geleden spraken we al van een dreiging van genocide. Israël maakt op grote schaal doelbewust burgerslachtoffers. Dat valt onder genocide.

CvI praat stelselmatig goed wat Israël doet. Daarmee zijn ze volgens ons medeplichtig aan de genocide.”