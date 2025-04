In drie jaar 200.000 deelnemers maatschappelijke diensttijd

De MDT is een programma waarbij jongeren zich in een half jaar ten minste tachtig uur inzetten voor een project dat is aangesloten bij het programma. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om activiteiten doen voor ouderen of mensen met een beperking of helpen bij de Voedselbank. Het kabinet wilde het programma stoppen, maar bij onderhandelingen met oppositiepartijen over de onderwijsbegroting werd de maatschappelijke diensttijd toch gered.

Volgens Paul willen steeds meer organisaties zich aansluiten bij de maatschappelijke diensttijd. De jongeren zijn volgens de VVD-bewindsvrouw ook enthousiast. Veel deelnemers blijven maatschappelijk betrokken, schrijft zij.