Door Nederland gezochte Pool op Europol-lijst voor drugshandel

De Pool werd in juni vorig jaar door het gerechtshof van Den Haag veroordeeld tot zeven jaar cel en moet nog bijna zes jaar van zijn straf uitzitten. Hij is momenteel voortvluchtig. In ons land woonde Szwajnoch eerder in Bodegraven en Woerden.

Europol en het Europese opsporingsteam ENFAST melden dat de Pool handelde in grote hoeveelheden cocaïne, hasj en hennep. De drugs gingen naar Engeland, Spanje en Scandinavië.