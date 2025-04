VS verbieden synthetische kleurstoffen in voedsel

„De afgelopen vijftig jaar hebben Amerikaanse kinderen steeds meer geleefd in een giftige soep van synthetische chemicaliën”, aldus Makary. Volgens hem kunnen de stoffen onder meer leiden tot kanker, diabetes en ADHD.

Er waren tot nu toe acht synthetische kleurstoffen toegestaan in de VS. Twee daarvan moeten nu binnen enkele maanden worden verboden en de rest voor het eind van volgend jaar. Fabrikanten zouden op die manier genoeg tijd krijgen om over te stappen op natuurlijke kleurstoffen.

Minister van Gezondheid Robert F. Kennedy maakt zich al langer hard voor een verbod op de stoffen. The Washington Post schrijft dat deskundigen, die normaal veel kritiek hebben op het beleid van Kennedy, deze stap toejuichen.