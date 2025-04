Winst Tesla gekelderd na kritiek op Musk

Tesla boekte over de maanden januari tot en met maart een omzet van 19,3 miljard dollar, omgerekend ongeveer 16,9 miljard euro. Dat was 9 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst die overbleef viel 71 procent lager uit, op 409 miljoen dollar.

Tesla had begin deze maand al de verkoopcijfers bekendgemaakt. Het bedrijf bleek wereldwijd 13 procent minder auto’s te hebben verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar. In de eerste drie maanden werden 336.681 voertuigen afgeleverd, het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2022.

Het bedrijf is in zijn prognoses voor het gehele boekjaar verder voorzichtig. Eerder had Musk nog een terugkeer naar groei beloofd, nadat Tesla’s jaarlijkse leveringen vorig jaar waren gedaald.

„Hoewel we verstandige investeringen doen die zowel onze voertuig- als energieactiviteiten klaarstomen voor groei, hangt het groeitempo dit jaar af van verschillende factoren”, stelt Tesla in een toelichting, daarbij verwijzend naar de macro-economische omstandigheden en de productieopschaling van fabrieken. „We zullen onze prognose voor 2025 opnieuw bekijken in onze update van het tweede kwartaal.”

De rol van Musk als adviseur van Trump voor bezuinigingen bij de Amerikaanse overheid heeft tot onvrede geleid bij sommige klanten. Er zijn al oproepen geweest tot het boycotten van Tesla en sommige Tesla-bezitters zeggen zich te schamen voor hun auto door Musk. Verspreid over de wereld zijn ook dealerbedrijven, laadstations en voertuigen van klanten slachtoffer geworden van vernielingen.