Krant: Duitse leger leunt op bedrijven voor vervoer en training

Duitsland is een cruciale schakel in het vervoer van NAVO-troepen naar de oostgrens van het bondgenootschap. Als Rusland het zou wagen om bijvoorbeeld Estland, Letland of Litouwen binnen te vallen, moeten er zo snel mogelijk veel militairen en materieel naar het oosten. Daarop is Duitsland niet berekend, zeggen veel experts.

‘Militaire mobiliteit’ is al langer een belangrijke kopzorg voor de NAVO. De alliantie dringt er al jaren op aan dat lidstaten als Nederland obstakels en flessenhalzen snel wegnemen. Maar militairen zouden zeker in Duitsland nog steeds op administratieve rompslomp en ongeschikte bruggen en wegen stuiten.