NAVO-man Duitsland: laat vertrek VS en aflossing Europa samengaan

De VS hebben na het aantreden van president Donald Trump een- en andermaal duidelijk gemaakt dat Europa in de toekomst voor zijn eigen verdediging moet zorgen. Ambassadeur Géza von Geyr twijfelt er ook niet aan dat dat gaat gebeuren, ook al heeft Washington nog niet aangekondigd om bijvoorbeeld een deel van de 100.000 militairen uit Europa terug te halen. „Ik denk dat alle Europeanen begrijpen dat de VS zullen gaan voor minder Amerika in Europa.”

Maar dat moet wel gelijk opgaan met het inspringen van de Europeanen zelf, benadrukt Von Geyr in gesprek met het ANP. „We hebben er beiden belang bij dat er geen veiligheidsgat valt.” Het zou het beste zijn als er „een stelsel” komt „waarin een uitfasering samengaat met het infaseren door de Europeanen” zodat dat gelijktijdig gebeurt.

Duitsland en enkele andere belangrijke Europese NAVO-landen maken plannen om binnen vijf tot tien jaar de Amerikanen te vervangen, berichtte de Financial Times vorige maand. NAVO-chef Mark Rutte bezweert dat een eventuele aftocht „uiteraard” goed wordt afgestemd. Sommige NAVO-landen, ook Nederland, vrezen echter dat Europese voortvarendheid de VS alleen maar aanzet nog sneller terug te trekken.

Maar „veiligheid is een te belangrijke kwestie voor tactische manoeuvres”, zegt Von Geyr. Europa moet volgens hem verder kijken. Uiteindelijk zal het de VS betrokken moeten houden bij de alliantie, maar tegelijkertijd op eigen benen moeten kunnen staan. Europese landen moeten voorrang geven aan het „zo snel mogelijk” dichten van de leemtes in de Europese verdediging.