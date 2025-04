Agent niet vervolgd voor schieten in been verdachte in Uden

De politieagent die in juni vorig jaar in Uden (Noord-Brabant) een verdachte van een auto-inbraak in zijn been schoot, heeft volgens het Openbaar Ministerie correct gehandeld. Bij de aanhouding reed de 31-jarige verdachte een van de agenten aan, die daarbij op de grond viel en zag dat zijn diensthond door de auto werd meegesleurd. De agent loste twee schoten op de man uit Zeeland.