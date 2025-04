Bloemen- en plantenbranche exporteert minder voor hogere prijzen

De bloemenbranche verkocht 5 procent minder snijbloemen en 3 procent minder planten aan het buitenland dan in het eerste kwartaal van 2024. Door prijsstijgingen bleef de omzet uit planten gelijk aan die van vorig jaar op 700 miljoen euro. Bloemen leverden 2 procent meer op tot een omzet van 1,4 miljard euro.

VGB-directeur Matthijs Mesken wijst erop dat het aanbod tulpen kleiner was, wat tot hogere prijzen leidde. Vorig jaar waarschuwden bloembollenhandelaren al dat de zeer natte weersomstandigheden voor problemen in het aanbod zouden zorgen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat bloemen en planten vorige maand op jaarbasis ruim 5 procent duurder waren in de winkel. In februari ging het om een prijsstijging van meer dan 9 procent.

Daarnaast viel de voor de bloemenhandel belangrijke feestdag Pasen dit jaar laat, wat de verkoopcijfers voor het kwartaal vertekent. „We verwachten daarom een positieve uitkomst voor april”, zegt Mesken.

Mesken waarschuwt tegelijkertijd dat handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en handelspartners voor problemen kunnen zorgen, bijvoorbeeld in de voor Nederland belangrijke afzetmarkt Duitsland. „Duitsland is economisch sterk afhankelijk van de VS, en het is niet ondenkbaar dat consumenten op termijn minder te besteden hebben.”