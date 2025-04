Amsterdamse AEX-index opent lager na lang paasweekend

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager op 848,53 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 791,81 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,6 procent. Londen steeg licht.

Adyen zakte bijna 3 procent in de AEX. Het betaalbedrijf is maandagavond en -nacht getroffen door meerdere ddos-aanvallen. Het bedrijf liet om 03.40 uur weten dat de problemen zijn verholpen. Hoeveel hinder klanten hier precies van ondervonden is niet duidelijk.

Andere dalers bij de hoofdfondsen waren de chipbedrijven ASMI (min 2,8 procent) en ASML (min 1,7 procent). Ook telecomconcern KPN behoorde tot de verliezers met een daling van 1,7 procent.

Verzekeraar NN Group, Unilever en Ahold Delhaize gingen aan kop in de AEX met koerswinsten tot 1,2 procent.

Biotechnoloog Galapagos (plus 0,5 procent) kon ook op aandacht rekenen door de bekendmaking dat topman Paul Stoffels gaat aftreden. Hij blijft wel aan tot een opvolger is gevonden. Galapagos hoopt binnen een jaar een nieuwe bestuursvoorzitter te benoemen. Het bedrijf maakte begin dit jaar nog bekend zich op te gaan splitsen in twee aparte beursgenoteerde ondernemingen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1 procent tot 63,70 dollar en Brentolie werd ruim 1 procent duurder op 66,97 dollar per vat.