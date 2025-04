Shin Bet-baas: Netanyahu wilde gegevens van demonstranten

Dat stelt Shin Bet-chef Ronen Bar in een beëdigde verklaring aan het Israëlische hooggerechtshof. Netanyahu zou onder meer hebben verzocht om toezicht op antiregeringsdemonstranten door de veiligheidsdienst.

De beschuldigingen behoren tot de ernstigste die Bar heeft geuit tegen de Israëlische premier, met wie hij in conflict is over het nemen van verantwoordelijkheid voor het niet voorkomen van een aanval van Hamas op 7 oktober 2023 en de afhandeling van de gijzelingsonderhandelingen. Netanyahu probeerde Bar vorige maand te ontslaan, maar Israëlische rechtbanken hebben die beslissing opgeschort.

„Ik moest details verstrekken over de identiteit van Israëlische burgers en protestactivisten en moest financiers van protesten in de gaten houden”, schreef Bar in de verklaring.

Het kantoor van Netanyahu ontkent de beschuldigingen van de inlichtingenchef.