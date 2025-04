Inlichtingenchef: ontslagen om weigeren vertragen zaak Netanyahu

Bar stelt in de brief dat Netanyahu wilde dat hij vorig jaar zou verklaren dat de premier om veiligheidsredenen niet zou kunnen getuigen in zijn corruptiezaak. In die zaak wordt Netanyahu beschuldigd van omkoping, fraude en integriteitsschending.

De relatie tussen Bar en Netanyahu was door inschattingsfouten rond de aanval van Hamas op Israël in oktober 2023 gespannen. Shin Bet begon onlangs ook een onderzoek naar naaste medewerkers van Netanyahu wegens vermeende banden met Qatar.

Bar werd vorige maand ontslagen, maar het hof schortte dat op om de grondwettelijkheid ervan te onderzoeken.

Het kantoor van Netanyahu laat weten dat de verklaring van Bar „vol leugens” zit. Volgens het kantoor ging de discussie tussen hem en de premier over de locatie waar de getuigenis zou plaatsvinden, „niet over het bestaan ervan.”

De brief van de inlichtingenchef is geopenbaard door de hoogste openbaar aanklager in Israël. Zij stelde vrijdag dat de poging van Netanyahu om Bar te ontslaan doordrenkt is van „een persoonlijk belangenconflict van de premier vanwege de strafrechtelijke onderzoeken waarbij zijn medewerkers betrokken zijn”.