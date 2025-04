Hof Israël stelt deadline voor oplossing in zaak veiligheidschef

Het Israëlische hooggerechtshof heeft de regering en justitie tot eind volgende week de tijd gegeven om tot een „creatieve oplossing” te komen over het ontslag van de baas van de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet. De voorzitter heeft dat dinsdag gezegd na een zitting over de zaak die aan het begin werd verstoord door aanwezigen in de rechtszaal.