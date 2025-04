Peiling: meer Amerikanen zijn kritisch over Trump

Ongeveer 42 procent van de respondenten in de zesdaagse peiling, die maandag werd afgesloten, keurde Trumps optreden als president goed. Dat is een daling ten opzichte van de 47 procent in de uren na zijn inauguratie op 20 januari.

Zo’n 83 procent van de 4306 respondenten gaf aan dat de president rechterlijke uitspraken moet gehoorzamen, ook als hij dat niet wil. Functionarissen van de Trump-regering riskeren strafrechtelijke vervolging voor het negeren van een rechterlijk bevel om deportaties van vermeende Venezolaanse bendeleden stop te zetten.