Wall Street verder omlaag, dollar naar laagste punt in drie jaar

De Amerikaanse aandelenmarkten openden maandag opnieuw in het rood, waarmee de verliezen van vorige week werden voortgezet. Beleggers reageerden teleurgesteld op het uitblijven van vooruitgang in de wereldwijde handelsbesprekingen. Ook maken zij zich zorgen over de Amerikaanse regering die onderzoekt of Jerome Powell, voorzitter van de centrale bank, ontslagen kan worden. President Donald Trump is ontevreden over het rentebeleid van de Federal Reserve, dat onafhankelijk van de Amerikaanse regering is.