Ook condoleances van Poetin na overlijden paus

De paus stond bekend als zeer kritisch over de oorlog in Oekraïne. Hij noemde het dit jaar „pijnlijk en beschamend” voor de mensheid dat de door Poetin begonnen oorlog al drie jaar bezig was. De Russische leider spreekt in zijn boodschap evenwel zijn droefenis uit over het sterven van Franciscus. „In dit droevige moment wil ik u en de gehele katholieke geestelijkheid mijn medeleven en steun betuigen.”