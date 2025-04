beeld EPA, Angelo Carconi

Het Vaticaan heeft informatie gedeeld over de laatste uren van paus Franciscus. De kerkvorst zou zijn persoonlijke verpleger hebben bedankt, omdat hij hem aanmoedigde zondag met de pausmobiel een rondje te doen over het Sint-Pietersplein. Het was zijn laatste publieke optreden.

„Bedankt dat u me terug naar het plein hebt gebracht”, citeert Vatican News, een platform van het Vaticaan. De 88-jarige Franciscus ging de pausmobiel in, nadat hij op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek was verschenen voor de paaszegen urbi et orbi. Hij begroette de tienduizenden gelovigen op het plein, maar las de zegen niet zelf voor.

Vatican News meldt dat Franciscus achteraf moe maar voldaan was. Hij zou zaterdag enige twijfels hebben gehad over de rit over het plein en daarom zijn verpleger Massimiliano Strappetti om diens mening hebben gevraagd. De paus was ernstig verzwakt door de dubbele longontsteking waarvoor hij langer dan een maand in het ziekenhuis lag.

De paus rustte zondagmiddag uit en had een rustig diner. Hij overleed maandag in zijn woning in Casa Santa Marta. Franciscus werd getroffen door een beroerte, die werd gevolgd door een coma en hartfalen.

De eerste tekenen van ziekte verschenen volgens Vatican News maandag rond 05.30 uur. De mensen die op hem letten, zouden direct hebben gehandeld. Franciscus belandde ongeveer een uur later in coma. Vlak daarvoor zou hij met zijn hand een afscheidsgebaar hebben gemaakt naar Strappetti. Hij heeft volgens degenen die in de laatste uren bij hem waren niet geleden, bericht Vatican News.