Trumps verzoek om intrekking legale status migranten verworpen

Het hof van beroep in Boston blokkeerde het besluit van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid om een „voorwaardelijke invrijheidstelling” van twee jaar, die aan de migranten was verleend onder voormalig president Joe Biden, in te korten. Migranten werd een twee jaar durende voorwaardelijke status toegekend, waardoor zij het land per vliegtuig binnen mochten komen als ze in de VS personen hadden die hen financieel ondersteunden.

„De regering-Trump is vastbesloten om de rechtsstaat in ons immigratiesysteem te herstellen”, reageerde Tricia McLaughlin, woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, in een verklaring op de uitspraak. „Geen enkele rechtszaak, noch deze noch een andere, zal ons daarvan weerhouden.”