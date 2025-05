Pulitzerprijs voor cartoonist die ontslag nam na weigering schets

Telnaes nam begin dit jaar uit protest ontslag na zeventien jaar voor The Washington Post gewerkt te hebben, omdat haar schets werd geschrapt waarin ze kritiek uitte op de eigenaar van de krant en andere mediadirecteuren die bij Trump in de gunst probeerden te komen. Haar cartoon toonde een groep mediamanagers die bogen voor Trump, terwijl ze hem zakken geld aanboden. Onder anderen de eigenaar van The Washington Post en Amazon-oprichter Jeff Bezos waren afgebeeld.

Verschillende managers, onder wie Bezos, werden rond die tijd gespot in Trumps club Mar-a-Lago in Florida. Telnaes beschuldigde hen ervan lucratieve overheidscontracten te hebben en te werken aan het afschaffen van regelgeving.